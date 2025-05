Pronostico e quote Jannik Sinner – Mariano Navone Roma 10-05-2025

JannikSinner è il numero uno del Ranking ATP, e non torna da un infortunio ma da una squalifica per le note vicende legate al Clostebol, sulle quali l'azzurro ha avuto ben poche responsabilità, ma ci sono comunque avversari più agevoli di MarianoNavone sulla terra rossa da incontrare in una circostanza del genere.

Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. 🔗oasport.it

