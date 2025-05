Pronostici di oggi 10 maggio Lazio-Juve in serie A in campo Psg Bayern Monaco Manchester City e Atletico Madrid

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 10 maggio, in serie A va in scena un vero e proprio spareggio per il quarto posto tra Lazio e Juve all’Olimpico in una giornata in cui Cagliari, Empoli e Parma sono coinvolte nella volata per la salvezza. Vedremo all’opera il Psg in Ligue 1, il Bayern .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 10 maggio, Lazio-Juve in serie A, in campo Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Atletico Madrid

Angers-Strasburgo (sabato 10 maggio 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Mancano 2 giornate alla fine della Ligue1 e la lotta per la Champions continua ad incrociarsi con quella per non retrocedere quando l’Angers di Dujeux affronta in casa lo Strasburgo di Rosenior.

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio

Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana.

Southampton-Manchester City (sabato 10 maggio 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Dopo quattro vittorie di fila in campionato, più quella in FA Cup contro il Nottingham Forest che è valsa al Manchester City la finale di FA Cup (quote), la squadra di Guardiola è ben messa nella lotta per un posto tra le prime cinque, ma il ...

Angers vs PSG[1-2] highlightsAll goals

