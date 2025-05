Promozione Pergolese – Sassoferrato Genga novanta minuti che valgono una stagione

La Fermignanese direttamente allo spareggio per salire in Eccellenza. Negli ultimi due sono state sempre le squadre del Girone A a vincere: Urbania e Portuali Ancona. Nel 2022, il Chiesanuova (Girone B). Finalissima per il titolo regionale tra Jesina e TrodicaVALLESINA, 9 maggio 2025 – La Fermignanese il 25 maggio sarà allo spareggio per la Promozione in Eccellenza. A contendere tale traguardo la vincente dei play off del Girone B, che avranno inizio domani con le gare di semifinale tra Azzurra Colli – Casette Verdini e Palmense – Aurora Treia.L’undici di Pazzaglia nell’arco temporale dal 5 aprile al 25 maggio avrà disputato solo due gare: quella persa in casa contro la Jesina e quella vincente in trasferta contro il Gabille Gradara.Il mister ha detto: “Da parte nostra c’è soddisfazione per quanto la squadra ha fatto durante tutto il campionato. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sabato prossimo lo scontro diretto che vale una intera stagioneVALLESINA, 5 aprile 2025 – Giornata di campionato di Promozione che ha deciso chi sale in Eccellenza: la Jesina. Interessante anche in coda. Pareggiano Pergolese e Sassoferrato Genga e sabato prossimo, in chiave play out, sarà scontro diretto.S.ORSO – GABICCE GRADARA 2-0SAN’ORSO: Fiorelli, Ferri, Rovinelli, Giunti, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Frulla, Luchetti (30? st Lepore), Mattioli (40? st Tanfani), Grandicelli. 🔗.com

Cardinali apre le marcature su calcio di rigore, Bucefalo pareggia i conti. Biagiotti certi della salvezza, la “Volante” se la gioca contro il Sassoferrato Genga in casa CHIARAVALLE, 5 aprile 2025 – Alla Biagio Nazzaro basta un pareggio per mantenere il campionato di Promozione anche nel 2025-2026. La squadra di Fenucci, infatti, ha pareggiato 1-1 contro la Pergolese nella 29^ giornata del girone A. 🔗.com

Il successo, un gol per tempo, firmato da Pieralisi e NacciarritiMOIE, 22 marzo 2025 – Il Moie Vallesina torna alla vittoria in casa e lo fa con una prestazione di livello, contro una Pergolese mai messa in condizione di nuocere.Partono subito forti i ragazzi di mister Rossi che aggrediscono il campo e non intendono lasciar spazio agli avversari, che infatti attendono le mosse dei padroni di casa e subiscono una forte pressione. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Promozione / Pergolese – Sassoferrato Genga novanta minuti che valgono una stagione; PROMOZIONE A. Pergolese e Sassoferrato Genga, tutto rimandato di una settimana; Fermignanese alla finalissima playoff, spareggio playout Pergolese-Sassoferrato; PROMOZIONE A. Pergolese e Sassoferrato Genga si rivedranno al playout. 🔗Su questo argomento da altre fonti