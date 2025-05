Professione Press Agent | Pierluigi Manzo svela i segreti della comunicazione per cinema e TV

In libreria dal 23 maggio sarà disponibile il nuovo volume dal titolo ProfessionePressAgent: manuale di sopravvivenza. L'iniziativa editoriale, pubblicata da Les Flâneurs Edizioni, si distingue come il primo testo italiano dedicato alla comunicazione nel mondo dello spettacolo, offrendo una panoramica approfondita su cinema, fiction e il modo in cui le star trasformano ogni .

Pierluigi Manzo, storico ufficio stampa, svela i segreti del mestiere nel suo primo libro che sarà presentato in anteprima nazionale al RIFF - Riviera International Film Festival di Sestri Levante giovedì 8 maggio e arriverà in libreria il 23 maggio.

Roma, 5 mag. (askanews) – Il dietro le quinte del mondo dello spettacolo, la gestione della promozione di un film e di un artista, tra red carpet, segreti e racconti ironici.

Una carriera di grande rispetto e di assoluto prestigio per Angelo Perrone, che per anni ha curato gli interessi di diversi big del mondo dello spettacolo e della musica internazionale.

