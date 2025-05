Processione del Santissimo Salvatore e rievocazione storica | occhio ai divieti

Festa del SantissimoSalvatore, proseguono gli appuntamenti previsti dal programma per l’edizione 2025. Domani, sabato 10 maggio, torna per le vie del centro la solenne Processione. A tal proposito, si ricordano i principali provvedimenti riguardanti la sosta e il traffico veicolare nelle vie e. 🔗Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Processione del Santissimo Salvatore e rievocazione storica: occhio ai divieti

Sette giorni di festa del Santissimo Salvatore, convegno, processione solenne, mercato medioevale

