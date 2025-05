«Ringrazio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza e la Squadra mobile della Questura di Piacenza per l’accurato lavoro di indagine svolto, che, al netto delle valutazioni che competeranno all'autorità giudiziaria, fa emergere un quadro gravissimo all'interno dell'ospedale di. 🔗 Ilpiacenza.it

Primario arrestato, de Pascale: «Avvieremo tutte le verifiche disciplinari» «Ringrazio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza e la Squadra mobile della Questura di Piacenza per l'accurato lavoro di indagine svolto, che, al netto delle valutazioni che competeranno all'autorità giudiziaria, fa emergere un quadro gravissimo all'interno dell'ospedale di Piacenza».

Primario arrestato per abusi, de Pascale a Piacenza: “Una grande sconfitta collettiva” Piacenza, 9 maggio 2025 – Il primario Emanuele Michieletti ha trascorso la sua prima notte agli arresti domiciliari con le pesanti accusi di violenza sessuale aggravata e atti persecutori così abituali che gli investigatori ne hanno filmati 32 in ...

Violentate, abusate, palpeggiate e in alcuni caso stalkerizzate durante i loro turni in ospedale dal primario che loro reparto che, credendosi “potente” e intoccabile per il suo ruolo apicale, le assaliva ogni volta che una di loro entrava nel suo ...