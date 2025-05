prima marcianise respinge le accuse della minoranza al presidente del consiglio comunale zarrillo

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Gruppo Politico “ Prima Marcianise ” stigmatizza con fermezza il contenuto della nota diffusa dai Consiglieri di minoranza , i quali, nel motivare la loro assenza alla Conferenza dei capigruppo convocata per il giorno 7 maggio, rivolgono delle immotivate ed inaccettabili accuse al Presidente del Consiglio comunale , Avv. Antimo Zarrillo .Nella citata nota si fa infatti riferimento a fantomatici “diversi episodi” in cui il Presidente del Consiglio avrebbe mancato di rispetto politico, istituzionale e addirittura personale (sic!) i consiglieri di minoranza . Tali affermazioni lasciano tutti noi davvero perplessi essendo notoria, oramai a distanza di due anni dalla sua elezione, la meticolosità e la correttezza politica, istituzionale (e personale) con cui il Presidente dirige lo svolgimento dei lavori dell’aula, garantendo – nel rispetto dello Statuto comunale e del Regolamento delle Attività Consiliari – le prerogative di tutti i consiglieri, a partire da quelli di minoranza ed anche quando questi ultimi si spingono con i loro interventi fino ai limiti della consentita dialettica politica. 🔗 Anteprima24.it

La partita tra Fossacesia 90 e Città di Chieti, disputata il 6 aprile e valida per il campionato di Prima Categoria Abruzzo Girone B, ha lasciato pesanti strascichi polemici. Le due società, con comunicati dai toni decisi, hanno fornito le loro versioni su quanto accaduto nei concitati minuti...

Un'accusa che brucia come benzina gettata sul fuoco. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato pubblicamente che oltre 150 cittadini cinesi sarebbero stati coinvolti dalla Russia nel conflitto contro l'Ucraina. Una frase breve, ma sufficiente a far esplodere l'ira diplomatica della Cina, che ha definito le dichiarazioni del leader ucraino "irresponsabili" e "prive di fondamento". Il Cremlino ha provato a smorzare i toni, bollando le parole di Zelensky come "sbagliate" e negando qualsiasi coinvolgimento attivo della Cina nel teatro ucraino.