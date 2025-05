Presidente Boluarte | elezione di Leone XIV è storica per il Perù

Lima, 9 mag. (askanews) - La Presidente peruviana Dina Boluarte ha salutato l'elezione di Papa Leone XIV come un "momento storico" per il suo Paese, dove il pontefice americano-peruviano ha trascorso più di 20 anni come missionario e vescovo. "Caro Papa Leone XIV, che Dio ti guidi e ti rafforzi nella tua alta missione pastorale e che il tuo esempio e i tuoi insegnamenti ci conducano sul cammino della pace e della riconciliazione in Perù e nel mondo intero" ha detto Boluarte. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presidente Boluarte: elezione di Leone XIV è storica per il Perù

