Poste italiane negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma

Posteitaliane festeggia anche quest’anno la Festadellamamma con colorate cartoline filateliche. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della. 🔗Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Poste italiane, negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma

Se ne parla anche su altri siti

Poste Italiane dedica anche quest’anno una colorata cartolina alla Pasqua disponibile nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro oltre che online.Il protagonista della cartolina per l’edizione 2025 è Giulio coniglio, personaggio dell’omonimo fumetto... 🔗agrigentonotizie.it

Poste Italiane dedica anche quest’anno una colorata cartolina alla Pasqua disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Avellino e nei dieci Spazio Filatelia del territorio oltre che online. Un’altra occasione per i collezionisti o semplicemente per chi vuole... 🔗avellinotoday.it

Poste Italiane ricerca a Modena candidati da inserire nella rete di uffici postali multietnici come operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua araba.Le risorse individuate si occuperanno di attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando... 🔗modenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Poste italiane, negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma; Polis in provincia di Agrigento: al via i lavori di trasformazione dell’ufficio postale di Cianciana; Nuovi impianti fotovoltaici sugli uffici postali in provincia di Agrigento; Poste, in provincia di Agrigento si pagano le pensioni da venerdi 3 gennaio 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Poste italiane, negli uffici di Agrigento centro e Sciacca le cartoline per la Festa della mamma - Disponibili sia in formato standard che puzzle hanno il titolo “Quando penso alla mamma il cuore mi batte più forte” ... 🔗agrigentonotizie.it

Maestri del lavoro, in provincia di Agrigento insignita la direttrice dell’ufficio postale di Favara - C’è anche una dipendente di Poste Italiane della provincia di Agrigento tra i prossimi insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche S ... 🔗scrivolibero.it

Il ’taglio’ delle Poste: "Due uffici sono troppi" - L’azienda spiega la chiusura del centro di accettazione di Cesena "Decisione legata ai volumi, alla cadenza e alla quantità delle spedizioni". 🔗msn.com