Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale

In occasione della Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, domenica 11 maggio PosteItaliane attiverà a Chieti un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate», richiesto dall’associazione Achilliani aps. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale - In occasione della Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, domenica 11 maggio Poste Italiane attiverà a Chieti un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «Giornata delle origini e del mito fondativo di ...

UGL celebra 75 anni, un francobollo commemorativo da Poste Italiane - ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi, presso lo Spazio Wegil, a Roma, la presentazione del francobollo commemorativo realizzato per celebrare il 75° anniversario del Sindacato UGL.

L’UGL celebra 75 anni di storia con un francobollo commemorativo emesso da Poste Italiane - Per il Leader dell’UGL, Paolo Capone, “è essenziale favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e la collaborazione tra capitale e lavoro”

Pecoraro Scanio: \

Video Pecoraro Scanio: \ Video Pecoraro Scanio: \

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale; Festa della Mamma 2025, storia e curiosità sulla celebrazione; Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, domani e domenica gli eventi achilliani; I colori del rispetto nella cartolina dell'8marzo, gli auguri delle portalettere di Pistunina: “Celebriamo la parità di genere”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

POSTE ITALIANE: CELEBRA LE MAMME, DONNE E LAVORATRICI INSTANCABILI. - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this functionality ... 🔗brindisilibera.it

A Rieti Poste Italiane celebra la festa della mamma: la testimonianza di Maria Carla Maceroni - RIETI – Nel giorno della Festa della Mamma, Poste Italiane celebra questa importante ricorrenza attraverso una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri ... 🔗msn.com

UGL celebra 75 anni, un francobollo commemorativo da Poste Italiane - Il francobollo, emesso da Poste Italiane con un annullo dedicato, è un omaggio alla lunga storia e al ruolo svolto dall’UGL nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella difesa della ... 🔗msn.com