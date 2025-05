Porto di Tremestieri insabbiato due mesi per riaprire il secondo svicolo | l' Authority valuta interventi contro l' invasione dei tir

Si rischia l'ennesima estate calda in tema viabilità. Sarà infatti necessario attendere almeno due mesi prima di poter riattivare il secondo scivolo del Porto di Tremestieri, insabbiato dopo le mareggiate dello scorso marzo. L'Autorità portuale ha nominato la commissione relativa alla gara. 🔗Messinatoday.it © Messinatoday.it - Porto di Tremestieri insabbiato, due mesi per riaprire il secondo svicolo: l'Authority valuta interventi contro l'invasione dei tir

Confermata dalla Caronte & Tourist la richiesta di intervento del Fondo Solimare a sostegno dei marittimi. L'allarme della Uiltrasporti per via della chiusura causa maltempo di uno scivolo del porto di Tremestieri era fondato. La società ha comunicato che il provvedimento riguarderà unità delle...

Uno scena già vista tante volte nei giorni di Scirocco. Il porto di Tremestieri da ieri funziona a ranghi ridotti a causa dell'insabbiamento provocato dalle mareggiate. Attivo solo uno dei due scivoli che ogni giorno garantiscono lo sbarco e l'imbarco dei veicoli. Inevitabili le ripercussioni...

Ci vorrà ancora tempo per rivedere il porto di Tremestieri pienamente in funzione. Stamane si sono svolti alcuni rilievi tecnici dopo l'insabbiamento di uno scivolo nelle scorse settimane, ma l'esito resta attualmente negativo in merito alla riapertura della struttura. Servono infatti ulteriori...

