Pordenone ricorda le vittime del terrorismo | Un segnale per le generazioni future

"ricordare le vittime del terrorismo è un atto di giustizia, un richiamo alla responsabilità e un segnale per le generazionifuture". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, intervenuta oggi a Pordenone alla cerimonia commemorativa per le vittime del. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Pordenone ricorda le vittime del terrorismo: "Un segnale per le generazioni future"

Segui queste discussioni sui social

Addio a #EnzoDiGrazia, il #professore natio di #Aversa che ha fatto grande #Pordenonehttps://www.larampa.news/2025/04/aversa-addio-enzo-di-grazia-professore-pordenone/ Leggi la discussione

#Pordenone, oggi alle 17:00 alla sede del circolo @uaarpn parliamo dell'esperienza del Premio Brian (assegnato dall'Uaar a film laici durante la Mostra del Cinema di Venezia) con la componente della giuria del premio Irene Tartaglia.?? http… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Pordenone ricorda le vittime del terrorismo: "Un segnale per le generazioni future" - "Ricordare le vittime del terrorismo è un atto di giustizia, un richiamo alla responsabilità e un segnale per le generazioni future". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, intervenuta oggi a Pordenone alla cerimonia commemorativa per le vittime del... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Pordenone ricorda le vittime del terrorismo: "Un segnale per le generazioni future" - "Ricordare le vittime del terrorismo è un atto di giustizia, un richiamo alla responsabilità e un segnale per le generazioni future". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, intervenuta oggi a Pordenone alla cerimonia commemorativa per le vittime del... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Vasto ricorda le vittime del terrorismo con un omaggio agli agenti della scorta di Aldo Moro - Ieri, 10 maggio 2025, in occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, nell’area verde di via Crispi a Vasto si è tenuta la deposizione di un omaggio floreale alla targa in onore degli agenti della scorta di Aldo Moro uccisi nell’attentato del 16 marzo 1978 in via Fani a Roma... 🔗Leggi su chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Pordenone ricorda le vittime del terrorismo: Un segnale per le generazioni future; Giornata vittime del terrorismo, alla cerimonia a Montecitorio anche i familiari di Cristian Rossi; Modena ricorda Aldo Moro e Marco Biagi nel Giorno della Memoria delle Vittime del Terrorismo; Vasto ricorda le vittime del terrorismo con un omaggio agli agenti della scorta di Aldo Moro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Terrorismo: Amirante, memoria fondamento per le scelte di oggi - A Pordenone la cerimonia regionale per le vittime. Ricordato il caporal maggiore Tuccillo Pordenone, 9 mag - "Ricordare le vittime del terrorismo è un atto di giustizia, un richiamo ... 🔗ilgazzettino.it

Vittime del terrorismo : "Giornata che ci deve unire al di là delle appartenenze" - Ieri, nel ’ Giorno dedicato alla memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi ’, Modena ha reso omaggio ad Aldo Moro e Marco Biagi, figure centrali nella storia nel nostro Paese. 🔗msn.com

Notizie dalla Giunta - Pordenone, 9 mag - "Ricordare le vittime del terrorismo è un atto di giustizia, un richiamo alla responsabilità e un segnale per le generazioni future". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infr ... 🔗regione.fvg.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: