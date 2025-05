Ponzano calcio al via i tornei primaverili

In attesa del verdetto che uscirà dalla doppia sfida dei play out che, l'11 e il 18 di maggio, metterà di fronte la prima squadra al Città di Paese per la salvezza in prima categoria (l'andata si gioca al comunale di via del Bellato, fischio d'inizio alle 15,30), per le formazioni giovanili del. 🔗Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ponzano calcio, al via i tornei primaverili

I tornei Velox e Cleti alzano ulteriormente l’asticella e realizzano nuovi incredibili record. Saranno 139 le formazioni al via nell’edizione 2025 dei tre tornei di calcio giovanile organizzati dalla Maceratese. I tornei inizieranno il 26 maggio MACERATA, 10 aprile 2025 – 100 esatte le squadre che parteciperanno alle due competizioni di età più alta, il Velox. E non è finita perché c’è la grande novità dell’apertura ad ovest: per la prima volta il Velox avrà formazioni dell’Umbria! Nella categoria Giovanissimi scenderanno in campo Ducato Spoleto e Acf Foligno. 🔗.com

Dal 31 maggio al 2 giugno le Marche ospiteranno un grande evento dedicato al calcio giovanile femminile, organizzato dalla CF Maceratese del presidente Massimiliano Avallone. Tre tornei distinti si svolgeranno in contemporanea a Potenza Picena, Porto Recanati, Numana e Sirolo.U15 Giovanissime. In campo atlete dai 12 ai 15 anni in partite 9 contro 9; ci saranno Roma, Atalanta, Sassuolo, Salernitana, Como, Treviso, Modena, Arezzo, Crotone, Pescara, CB Fasano, Lecco, Fortuna Fano, Pro Sesto, Gualdo Women, Rinascita, Doccia, Vis Pesaro, Woman Sangiustese, Boca Civitanova, Ascoli, Jesina Aurora, ... 🔗sport.quotidiano.net

Partecipano al torneo 139 squadre tra Velox Allievi, Velox Giovanissimi e Cleti Esordienti: tante squadre della provincia di Ancona presenti MACERATA, 17 aprile 2025 – Come tradizione, la Maceratese ha incontrato i rappresentanti delle 139 società che parteciperanno alle sue due manifestazioni di calcio giovanile (tre considerando che il Velox ha Allievi e Giovanissimi) ed ha formalizzato i gironi della prima fase, quella di qualificazione. 🔗.com

