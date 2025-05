Ponte Ottavi sopralluogo del sindaco Conte | Riapertura entro fine luglio

Ci sono importanti sviluppi per i quartieri di San Giuseppe, Sant'Angelo e Santa Maria del Sile a Treviso. Venerdì mattina, 9 maggio, il sindaco Mario Conte si è recato in visita al cantiere di PonteOttavi, indicando una data di massima per la fine dei lavori.«entrofineluglio il. 🔗Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ponte Ottavi, sopralluogo del sindaco Conte: «Riapertura entro fine luglio»

Fiumicino, 22 gennaio 2025- Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo presso lo stabilimento balneare Rio a Fregene, accompagnato dai tecnici della Regione Lazio, per valutare gli interventi necessari a tutelare il bene pubblico e salvaguardare la costa del territorio, messa a dura prova dall’erosione marina. La situazione si presenta critica: molte strutture balneari, colpite dall’avanzare del mare, si trovano in gravi difficoltà e rischiano di non poter avviare la stagione estiva a causa delle condizioni precarie. 🔗ilfaroonline.it

"Il Ponte rivoluzionerà il nostro territorio, imbarazzante l’opposizione del sindaco del Pd a Bruxelles. Falcomatà parli solo a nome di se stesso: un vero e proprio affronto nei confronti della nostra comunità e una mancanza di rispetto verso le enormi potenzialità di questa grande opera, che... 🔗reggiotoday.it

"Sono operazioni lunghe anche dal punto di vista umano - commenta il sindaco di Parma Michele Guerra - c'erano 25 persone di cui molte provenienti da altri comuni. Sono state collocate e hanno un'accoglienza. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza il ponte Nord. Una mattina molto significativa... 🔗parmatoday.it

Ponte Ottavi, lavori in corso: il collegamento viario e ciclabile verso il completamento. Il sindaco Conte: «Opera fondamentale» - TREVISO - Mattinata decisiva per i lavori del nuovo Ponte Ottavi. L’intervento ha interessato in particolare la posa delle travi principali, operazione seguita in cantiere anche dal ... 🔗msn.com