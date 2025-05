Pizzaiolo ferì una collega a una mano con coltello durante una lite condannato

LECCE – Un uomo oggi 70enne, Pizzaiolo, residente a Lecce, è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione e alla refusione dei danni per aver ferito, durante un litigio per banali motivi, una collega, usando un coltello. Dato che incensurato e considerando l’entità della condanna, gli. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pizzaiolo ferì una collega a una mano con coltello durante una lite, condannato

Se ne parla anche su altri siti

Pizzaiolo ferì una collega a una mano con coltello durante una lite, condannato

LECCE – Un uomo oggi 70enne, pizzaiolo, residente a Lecce, è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione e alla refusione dei danni per aver ferito, durante un litigio per banali motivi, una collega, usando un coltello.

Rapina a mano armata in sala slot: 4 arresti nel Milanese [VIDEO]

AGI - Quattro cittadini italiani sono stati arrestati dai carabinieri di Rho per una rapina a mano armata in una sala slot di Pessano con Bornago, nel Milanese.

Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi

Tre persone erano entrate armate di pistola nin un centro massaggi e avevano costretto la titolare a consegnare loro il contenuto della cassa

Lariano, lite per questioni sentimentali, 40enne grave