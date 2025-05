Piazza del Popol Giòst la grande inaugurazione

Reggio Emilia, 9 maggio 2025 – E' in programma per domani, nella formula 'all – day – long', la grande festa del PopolGiòst, che ritrova la sua Piazza dopo gli anni della ristrutturazione.Un cartellone di appuntamenti per ogni interesse e tipo di pubblico, dai piccoli alle famiglie, per qualsiasi età e la gioia di stare insieme in uno dei cuori pulsanti della città. Il via alle 10:30, con l'inaugurazione della Catlana, memoria storica e 'sindaca onoraria' di via Roma. Dalle 10:40 alle 12, Cittadinanza del PopolGiòst (IV edizione) e in contemporanea, fino alle 13:40, laboratorio Funside con demo di giochi da tavolo. Dalle 12:30 alle 13, il coro interculturale di Reggio Emilia, poi pausa pranzo a cura del ristorante di Quartiere.Musica nel primo pomeriggio, quando dalle 13 alle 15 si esibirà MAMÌ Acoustic Duo, due voci, chitarra e percussioni. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piazza del Popol Giòst, la grande inaugurazione

