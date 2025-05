È stata presentata oggi a Palazzo Donini, in conferenza stampa, la nuovamissione dell’A.Di.S.U. Umbria. A illustrarla è stato il nuovo amministratore unico Giacomo Leonelli, nominato nel marzo scorso, in un incontro introdotto dall’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli.L’intervento ha rappresentato l’avvio di una nuova fase per l’agenzia per il dirittoallostudio, frutto di un percorso condiviso con l’assessorato regionale. Barcaioli ha sottolineato la volontà politica di rilanciare l’ente, puntando a una gestione capace di dare risposte concrete agli studenti, in un momento in cui il tema del dirittoallostudio si intreccia anche con la prossima elezione del rettore dell’Università degli Studi di Perugia.«L’obiettivo – ha spiegato l’assessore – è rimettere lo studente e i suoi bisogni al centro dell’azione pubblica. 🔗Laprimapagina.it

Perugia. Leonelli presenta la nuova mission di A.Di.S.U.: al centro lo studente, tra diritto allo studio, coesione sociale e cultura