Con l’uscita di DOOM: The DarkAges ormai imminente, arriva una notizia che potrebbe spegnere un po’ dell’entusiasmo degli appassionati del formato fisico: per giocare al nuovo sparatutto di Bethesda, il disco non basta. Nonostante la confezione, la copia fisica non contiene il gioco completo: è necessarioeffettuare un download per poterlo avviare.A rivelarlo è stato l’account Does it Play?, noto per la sua attenzione alla preservazione dei videogiochi su supporto fisico. Secondo quanto riportato, la versione PS5 contiene solo 85 MB e quella Xbox appena 328 MB: quantità del tutto insufficienti per ospitare un titolo di tale portata. Il disco, di fatto, funge da mera licenza di avvio, utile solo a confermare il possesso del gioco e a sbloccarne il download tramite i server ufficiali.Questo approccio, sempre più diffuso, ha fatto storcere il naso a una parte della community, soprattutto a chi tiene alla conservazione a lungo termine dei giochi. 🔗Game-experience.it © Game-experience.it - Per avviare DOOM: The Dark Ages da disco è necessario effettuare un download

Dopo aver ridefinito il genere FPS con DOOM (2016) e DOOM Eternal, id Software spinge ancora più in là i confini dell’iconica serie con DOOM: The Dark Ages, stando alle anteprime pubblicate dalla stampa specializzata proprio in queste ore. Questo nuovo capitolo funge da prequel ed è ambientato in un’epoca medievale contaminata da elementi sci-fi, portando con sé una rivoluzione nel gameplay.Come leggiamo su Xbox Wire, le prime anteprime hanno rivelato un’esperienza molto più ampia e dinamica, con nuove armi, meccaniche di combattimento avanzate e addirittura la possibilità di pilotare mech ... 🔗game-experience.it

DOOM: The Dark Ages si prepara ad arricchire il panorama degli sparatutto con una nuova ambientazione che affonda le sue radici nell’incubo cosmico: il Cosmic Realm. Questo spazio oscuro, mai esplorato prima nella serie, si mostra per la prima volta in un trailer esclusivo pubblicato sul blog di PlayStation, dove il Game Director Hugo Martin definisce The Dark Ages “il miglior DOOM mai realizzato” e, a giudicare dalle novità, l’ambizione sembra ben fondata. 🔗game-experience.it

Con DOOM: The Dark Ages, id Software promette la campagna più lunga, completa e spettacolare mai realizzata nella storia del franchise. Hugo Martin, Game Director, ha confermato che il nuovo capitolo conterà ben 22 livelli, segnando un’importante crescita rispetto ai precedenti giochi. Tra nuove armi, nemici feroci e mondi inesplorati, The Dark Ages punta a ridefinire l’esperienza dello shooter frenetico che ha fatto scuola. 🔗game-experience.it

