Paura per la figlia di Iginio Massari ricoverata d' urgenza | cos' è successo

“Non sono care ma costose“: aveva liquidato così la polemica sulle sue chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, anche le sue uova di Pasqua. Ma cosa intendeva il noto pasticcere per “non care ma costose”? “Caro è un prodotto che non vale il prezzo. Costoso è qualcosa di eccellente che non tutti possono permettersi”. 🔗 ilfattoquotidiano.it

Iginio Massari ha lanciato sul mercato i suoi prodotti per Pasqua, primi tra tutti le colombe. Quanto costano e in quante versioni sono disponibili?Continua a leggere 🔗 fanpage.it

“Come sono le mie chiacchiere a 100 euro al chilo? Perfette, leggere, salutari. Non sono care ma costose”. Dopo due giorni di polemiche, social e no, Iginio Massari risponde alle critiche sul costo delle chiacchiere – anzi delle “lattughe” come si chiamano a Brescia, la sua città –, tipico dolce carnevalesco, che hanno toccato i 100 euro al chilo. Intanto il Maestro dei maestri, forse il pasticciere italiano più famoso, precisa che non c’è stato alcun rincaro nonostante l’aumento del costo delle materie prime: costavano 100 euro al chilo anche nel 2024, ma forse nessuno ci aveva fatto caso. 🔗ilfattoquotidiano.it