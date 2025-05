Parte il percorso per la creazione della consulta giovanile ad Atessa

Sarà avviato il prossimo venerdì 16 maggio il percorso che dovrebbe portare all'istituzione dellaconsultagiovanile del Comune di Atessa. L'incontro, organizzato dall'amministrazione comunale, è finalizzato a valutare le intenzioni e le necessità dei giovani Atessani, ascoltando in maniera. 🔗Chietitoday.it © Chietitoday.it - Parte il percorso per la creazione della consulta giovanile ad Atessa

Cosa riportano altre fonti

Si è tenuta a Cesenalab la giornata inaugurale del percorso Rocker, iniziativa dedicata a supportare l’innovazione e l’incubazione d’impresa in Emilia-Romagna, legata al bando regionale per lo sviluppo di incubatori e acceleratori di startup. Il progetto, realizzato in collaborazione con partner... 🔗cesenatoday.it

Sono aperte le iscrizioni per il primo percorso di supporto dedicato ai padri separati, promosso dal Centro per le Famiglie “La Melarancia” di Frosinone. Il corso ad accesso gratuito è rivolto ai papà che stanno affrontando o hanno già vissuto una separazione o un divorzio e si svolgerà in via... 🔗frosinonetoday.it

Si alza il sipario sulla Volta ao Algarve 2025. La corsa a tappe portoghese prende il via oggi ed in programma saranno cinque tappe. Una startlist davvero di altissimo livello, visto che sono presenti corridori del calibro di Jonas Vingegaard, Wout Van Aert e Primoz Roglic. Farà il debutto stagionale anche Antonio Tiberi.LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VOLTA AO ALGARVE 2025PERCORSO PRIMA TAPPA VOLTA AO ALGARVE 2025Una tappa ricca di saliscendi, ma l’unica vera salita arriva a circa 90 km dalla partenza, con i corridori che affronteranno la salita di Nave (5. 🔗oasport.it

Napoli - Il Coro delle voci giovanili del Teatro San Carlo (10.09.12)

Video Napoli - Il Coro delle voci giovanili del Teatro San Carlo (10.09.12) ► Video Napoli - Il Coro delle voci giovanili del Teatro San Carlo (10.09.12)

Se ne parla anche su altri siti

Reggio: svolto 2° incontro creazione di una “Rete museale”; Silvia Marongiu nella Consulta regionale donne amministratrici Anci; Politiche giovanili, pubblicato il bando per entrare a far parte della Consulta dei Giovani. Fino al 6 settembre le domande; Sogliano rinnova la consulta dei giovani: Nuove energie per il futuro. Mattia Sportelli presidente. 🔗Ne parlano su altre fonti