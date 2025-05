La prima necessità per chiunque sia nella Chiesa è capire in cosa crede, e cosa annuncia. Questo annuncio non deve infatti sormontare l’idea che la fede cristiana sia una cosa assurda, per persone deboli, o sciocche, ma anche l’altro errore, pensare che Gesù sia un superuomo, un errore in cui cadono anche molti credenti, che cadono in questo modo in una sorta di ateismo. La Chiesa poi è un’arca di salvezza, che vive nei marosi della storia.Sono questi due dei punti più rilevanti dell’omelia pronunciata questa mattina da Papa Leone XIV, quel monsignor Prevost che è nato negli Stati Uniti ma evidentemente ha poco a che fare con il presidente in carica, quello che aveva tentato – direttamente o indirettamente – una offerta pubblica di acquisto sulla Chiesa cattolica, sperando di poter fare come facevano i cinesi, trasformandola cioè in una serie di Chiese patriottiche, legate ai poteri temporali (e nazionalisti). 🔗Formiche.net

Papa Prevost, l'americano che non può piacere a Trump. L'opinione di Cristiano