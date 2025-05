Papa Leone XIV testa a testa con Parolin ecco come è stato eletto Prevost

PapaLeone XIV testa a testa con l'italiano Pietro Parolin, ma come è statoeletto dunque Prevost? ecco cosa è emersoL'articolo PapaLeone XIV testa a testa con Parolin, eccocome è statoelettoPrevost proviene da Novella 2000. 🔗Novella2000.it © Novella2000.it - Papa Leone XIV testa a testa con Parolin, ecco come è stato eletto Prevost

"Una grande grazia, impegnativa, che allarga il cuore". Commenta così l’elezione di Robert Francis Prevost, papa Leone XIV, un ambrosiano “trapiantato” in Vaticano, don Andrea Ciucci, coordinatore dell’Ufficio Centrale della Pontificia accademia per la vita.Lo riporta Stefania Cecchetti sul... 🔗milanotoday.it

Come è andata l'elezione del cardinale Robert Francis Prevost a Papa? Le indiscrezioni dal conclave, che si è concluso dopo quattro scrutini: dal testa a testa con Parolin ai voti ceduti per raggiungere il quorum.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il testa a testa con Parolin e i voti spostati dopo l’ultimo pranzo: come è stato eletto Papa Leone XIV - Come è andata l'elezione del cardinale Robert Francis Prevost a Papa? Le indiscrezioni dal conclave, che si è concluso dopo quattro scrutini: dal testa ... 🔗fanpage.it

Papa Leone XIV, lo choc dei parenti: le origini italiane, la guerra del padre, il mutuo dei genitori, la deviazione dai fratelli - Figlio di un educatore e una bibliotecaria. Papa Leone XIV nasce a Chicago nel settembre del 1955. Robert Francis Prevost (come i suoi fratelli maggiori Louis e John) è stato partorito ... 🔗ilgazzettino.it

Dal testa a testa con Prevost all’elezione: com’è stato eletto il Papa e cosa farà adesso l’ex diplomatico Vaticano Parolin - Luigi XIV: rumors sull'elezione, il testa a testa con Parolin e la rinuncia di quest'ultimo. Cosa farà adesso l'ex diplomatico vaticano? 🔗notizie.com