Papa Leone XIV Tarquinio | Suo programma di pace dovrebbe essere fatto proprio anche da politica

“Tutte le ultime elezioni, a parte forse quella di Papa Benedetto, sono state a sorpresa. La Chiesa sembra spiazzare sempre le previsioni politicistiche. Attenti ai luoghi comuni. È il Papa delle Americhe, sia cittadino statunitense che peruviano. Un uomo di Dio del nord del mondo che ha invertito i cammini, che dal nord è emigrato al sud, lavorando tutta la vita nel sud globale, come missionario e vescovo, poi è stato chiamato a Roma”. Lo ha dichiarato Marco Tarquinio, rispondendo alle domande dei cronisti in piazza Colonna in merito all’elezione del nuovo PapaLeone XIV. “Era uno dei collaboratori più stretti di Francesco”, ha proseguito l’europarlamentare del PD. “È un Papa che ha cominciato con la parola chiave di questo tempo: pace. Ne ha fatto il cuore e la conclusione del suo primo messaggio”. 🔗Lapresse.it

