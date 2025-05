Papa Leone XIV Steve Bannon e i Maga attaccano | La scelta peggiore in Conclave un voto anti-Trump Su X le critiche a Vance

L'elezione di un americano come Robert Francis Prevost come nuovo Papa Leone XIV ha scatenato le domande: questo nuovo pontefice andrà d'accordo o no con Donald Trump e la nuova amministrazione americana. Steve Bannon e i Maga attaccano: «La scelta peggiore, in Conclave un voto anti-Trump». Su X le critiche a Vance

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

"JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗today.it

