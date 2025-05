Papa Leone XIV saluta i fedeli davanti alla sua residenza

Roma, 9 mag. (askanews) - PapaLeone XIV saluta alcuni dipendenti vaticani davantialla sua residenza presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, al ritorno dal Palazzo apostolico dopo la sua elezione. Nelle immagini diffuse da Vatican Media, il Pontefice ha scambiato qualche parola in spagnolo con un gruppo di dipendenti originari di Guadalajara in Messico. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV saluta i fedeli davanti alla sua residenza

di RedazionePapa Leone XIV, anche l’Inter saluta il nuovo Pontefice! Il messaggio del club nerazzurro per Robert PrevostLa Chiesa Cattolica ha il suo nuovo Papa: è Robert Francis Prevost. Di fronte a centomila persone in piazza San Pietro a Roma per scoprire il fatidico annuncio in seguito alla scomparsa del Santo Padre Francesco, nel pomeriggio di oggi (poco dopo le 18) è arrivata la fumata bianca che preannunciava la scelta presa dal Conclave sul nuovo pontefice. 🔗internews24.com

Città del Vaticano (Vaticano), 8 mag. (LaPresse) – Papa Leone XIV affacciandosi dalla Loggia Benedizioni si è commosso quasi fino alle lacrime e ha saluto per almeno 3 minuti con la mano i fedeli che hanno urlato ‘Papa Leone’, ‘Viva il Papa’ 🔗lapresse.it

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) ha accolto con profonda gioia l’elezione di Sua Santità Papa Leone XIV, esprimendo un messaggio di affetto, preghiera e vicinanza spirituale al nuovo Pontefice.In una nota ufficiale, l’AGESCI – che conta oltre 183.000 tra guide e scout in tutta Italia – ha rivolto al Santo Padre un saluto caloroso, assicurandogli il sostegno dell’intera Associazione nel suo servizio pastorale a favore della Chiesa universale. 🔗laprimapagina.it

