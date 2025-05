Papa Leone XIV La Russa | Importante abbia voluto essere punto riferimento per tutta Chiesa

“Il nuovo Papa? A me ha fatto una grande impressione anche mi ha commosso perché era commosso, e credo che sia Importante che abbiavoluto plasticamente essere un punto di riferimento per tutta la Chiesa“. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti lasciando la Camera. “Anche il modo con cui si è presentato, vestito secondo la tradizione, e il nome che ha scelto”, Leone XIV, “mi sembra che le attese possano essere verso un Papa che provi ad evangelizzare non solo i Paesi lontani ma anche l’Occidente, che ne ha molto bisogno, nell’unità della Chiesa. Poi vedremo”, ha aggiunto La Russa. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, La Russa: “Importante abbia voluto essere punto riferimento per tutta Chiesa”

