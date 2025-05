Papa Leone XIV | La fede oggi è considerata assurda Ridurre Gesù a un leader è ateismo di fatto

Nella sua prima messa da Pontefice, concelebrata stamane con i cardinali nella Cappella Sistina, PapaLeone XIV ha lanciato un messaggio forte e diretto sulle difficoltà di vivere e testimoniare la fede cristiana nel mondo contemporaneo. «In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda, per persone deboli e poco intelligenti», ha dichiarato nell’omelia, sottolineando come spesso essa venga scartata in favore di «altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere».Il nuovo Papa, eletto ieri al termine del conclave, ha parlato senza ambiguità delle sfide che attendono i cristiani oggi. «Si tratta di ambienti in cui non è facile testimoniare e annunciare il Vangelo», ha osservato, «dove chi crede è deriso, osteggiato, disprezzato, o al massimo sopportato e compatito». 🔗Panorama.it © Panorama.it - Papa Leone XIV: «La fede oggi è considerata assurda. Ridurre Gesù a un leader è ateismo di fatto»

