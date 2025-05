Papa Leone XIV il verbale dell' accettazione dell' elezione a Romano Pontefice e il nome assunto redatto da monsignor Diego Ravelli

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV. Al quarto scrutinio i 133 cardinali elettori riuniti in conclave hanno scelto il porporato statunitense come 267° successore di Pietro.

CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – Nelle immagini fornite dalla Santa Sede, il verbale di accettazione del Romano Pontefice e il nome Leone XIV, redatto dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con funzione di notaio.

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac Herzog

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è il primo papa americano.

