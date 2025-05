Papa Leone XIV | il primo Papa americano della storia

Scopriamo la vita e le origini di Robert Francis Prevost, il nuovo Pontefice. La storica elezione di PapaLeone XIV: un pontefice americano

(askanews) – Agostiniano, nato a Chicago, stretto collaboratore di Francesco per essere stato Prefetto del Dicastero per i vescovi, Robert Francis Prevost è il primo Papa statunitense con il nome di Leone XIV. Ha un passato di missionario e conosce bene l’America Latina.Prevost diventa così il 267mo Papa. Sessantanove anni, tocca a lui raccogliere il lascito di Bergoglio, che lo aveva creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023. 🔗amica.it

Roma, 9 mag – La fumata bianca ha sorpreso molti: il nuovo Pontefice, eletto al termine di un Conclave relativamente rapido, è Robert Francis Prevost, cardinale statunitense e prefetto del Dicastero per i Vescovi sotto Papa Francesco. Con il nome di Leone XIV, ha scelto un richiamo importante, non privo di suggestioni storiche, che sembra voler evocare una certa sobrietà dottrinale e un ritorno a forme più istituzionali del papato. 🔗ilprimatonazionale.it

"La Pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio". Sono state queste le prime parole di Robert Prevost, eletto 267esimo papa, con il nome di Leone XIV. GUARDA IL VIDEO DEL DISCORSO... 🔗romatoday.it

