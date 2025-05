Papa Leone XIV il confratello agostiniano Banks | Mi disse | impossibile che scelgano un americano!

“La settimana scorsa ho scritto a Robert un messaggio: sarebbe bello fossi Papa ma anche una tristezza. E lui ha risposto: non è possibile per un americano!“. Il frate agostiniano Anthony Banks è ancora incredulo il giorno dopo l’elezione a Pontefice di Robert Francis Prevost, che conosce da 40 anni. “Incredibile, in queste ore per i membri della curia e per i frati è una grande gioia ma anche una tristezza perché abbiamo perso un fratello per un sacrificio alla Chiesa. Per un uomo di comunità come lui la vita da Papa è una vita di isolazione” spiega Banks fuori dal Collegio Internazionale di Santa Monica, a due passi dal Vaticano dove Robert Francis Prevost, oggi PapaLeone XIV, studiò e fu ordinato sacerdote nel 1982. “Il suo carattere? Prima di tutto l’orecchio. È un fratello di sinodalità. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, il confratello agostiniano Banks: “Mi disse: impossibile che scelgano un americano!”

