Affacciatosi dalla Loggia delle Benedizioni, il Santo Padre è stato accolto dal giubilo della folla. "Leone, Leone, Leone", questo il coro intonato dai 150mila presenti in Piazza San Pietro. Le sue prime parole: "Che la pace sia con voi"L'articolo PapaLeone XIV, il 18 maggioalle 10 la messa di iniziopontificato proviene da Il Difforme. 🔗Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV, il 18 maggio alle 10 la messa di inizio pontificato

Leone XIV presiederà domenica 18 maggio la sua messa di inizio pontificato. Lo si legge in un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia con il calendario dei primi impegni di Papa Prevost.Domani il Papa incontrerà i cardinali mentre domenica '11 maggio il primo Regina Caeli dalla Loggia centrale di San Pietro. Lunedì 12 maggio l'incontro con la stampa mondiale. Il 20 maggio la presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura mentre il 21 maggio la prima udienza generale. 🔗quotidiano.net

Non serve la quinta votazione: eletto il primo americano e il primo agostiniano, è il 267° pontefice della storia. Il discorso in italiano e spagnolo, il filo con Francesco 🔗ilgiornale.it

Tra i momenti più attesi c’è anche la preghiera del Regina Coeli in Piazza San Pietro che è prevista per domenica 11 maggio Con l'annuncio solenne del cardinale Dominique Mamberti dalla Loggia delle Benedizioni, Piazza San Pietro ha salutato l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Il nuov 🔗ilgiornaleditalia.it

