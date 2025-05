All’indomani dell’elezione e del successivo annuncio al mondo, PapaLeone XIV ha tenuto la sua prima messa con i cardinali nella Cappella Sistina. Archiviata la prima funzione, nella quale ha lanciato già messaggi importanti al mondo, Robert Francis Prevost si appresta ad affrontare giorni ricchi di impegni e riti da officiare. “We are called to bear witness to our joyful faith in Christ the Saviour.”Pope Leo XIV gave this reminder during his first Mass as pontiff with the College of Cardinals in the Sistine Chapel – the exact site where the electors chose him as the 267th Pope on the fourth ballot. pic.twitter.comF8x3WGghN4— Vatican News (@VaticanNews) May 9, 2025Domenica 11 maggio la preghiera del Regina CoeliSabato 10 incontrerà i cardinali mentre domenica 11 maggio alle 12, il nuovo Vescovo di Roma reciterà la preghiera del Regina Coeli dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. 🔗Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, i prossimi impegni e i riti di Prevost