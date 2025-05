Papa Leone XIV Fratoianni | Le prime parole sono di speranza un programma significativo

“Le prime parole sono di speranza : pace disarmata e disarmante sono un programma significativo in questo tempo. Mi pare significativa la scelta del nome, che sembra richiamare la dottrina sociale, altra questione sociale nei tempi che viviamo. Se questo è l’avvio lascia ben sperare”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni , leader di AVS, rispondendo alle domande dei cronisti sull’elezione del nuovo Papa Leone XIV, dopo avergli ribadito gli auguri suoi e del suo gruppo politico. “Funzione anti-Trump? Lo decideranno le scelte e le parole che ascolteremo. Quel che possiamo giudicare sono le prime parole che ha pronunciato, prime parole che noi riteniamo importanti e significative. Mi auguro continuino a risuonare con la stessa forza”, ha concluso Fratoianni . 🔗 Lapresse.it

"JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗today.it