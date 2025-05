Papa Leone XIV e la coincidenza con l’Italia | è già successo due volte

Il mondo intero ha da ieri sera il nuovo Pontefice e c'è una coincidenza curiosa con l'Italia che potrebbe entusiasmare tutti. Alle 18:07 è spuntata la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. Il segnale che il mondo intero aveva il nuovo Papa. Dopo due fumate nere ed al quarto scrutinio è stato eletto Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, classe '55 di Chicago. Il primo Pontefice statunitense nella storia, il primo erede a stelle e strisce di Pietro. Tra gli applausi dei fedeli – che hanno raggiunto e sfondato le 100mila unità – si è affacciato al balcone della Basilica di San Pietro alle 19.23. "La pace sia con tutti voi fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore, che ha dato la vita per il gregge di Dio" queste le prime parole rivolte ai fedeli.

Certe coincidenze sembrano scritte più in cielo che nei manuali di storia. O forse, chissà, suggerite da qualche soffio di Spirito. Guardando il volto del nuovo Papa, Leone XIV — al secolo Robert Francis Prevost — non si può non restare colpiti dalla somiglianza quasi commovente con Leone XIII, il grande pontefice della modernità sociale, autore della Rerum novarum. Stessa linea sottile del volto, stesso sguardo quieto ma penetrante, lo stesso sorriso appena accennato, quasi a contenere la gravità di un compito immenso con la grazia dell’umiltà. 🔗tvzap.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

