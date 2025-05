Capriate San Gervasio, maggio 2025 – Una foto che sembra (è), una premonizione. Un giovanissimo Robert Francis Prevost, ora PapaLeone XIV, negli anni Settanta a Minitalia insieme a Padre Lenzi di Capriate e sullo sfondo la riproduzione di Piazza San Pietro.L’amico Padre LenziLa foto, ripresa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano, e pubblicata dallo stesso Padre Lenzi, amico di Robert Francis Prevost, è il ricordo di una giornata trascorsa in amicizia a Capriate, pochi anni dopo l'apertura del parco a tema oggi Leolandia.La scelta di San PietroLo scatto di una giornata felice in quello che era uno dei pochissimi parchi a tema che ti portava in mezzo alle bellezze dell’Italia. E i due sacerdoti ovviamente hanno scelto San PietroIl Parco delle famiglie“Un'immagine significativa - spiegano da Leolandia - che testimonia lo stretto legame di PapaLeone XIV con l'Italia ed un momento inaspettato della storia del parco, oggi motivo di orgoglio e commozione per Leolandia”. 🔗Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papa Leone XIV alla Minitalia e la foto che sembra una premonizione