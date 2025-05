papa leone xiv al karaoke nel 2014 cantava feliz navidad

A poche ore dalla proclamazione del nuovo Papa , una maestra peruviana ha condiviso un video curioso che ritrae Leone XIV molti anni fa. Durante una festa natalizia nel 2014 , l'allora Monsignor Robert Prevost ha cantato " Feliz Navidad " davanti ai fedeli. "Siamo rimasti entusiasti della sua semplicità. Non avremmo mai immaginato di conoscere colui che sarebbe stato il nuovo Papa ", ha scritto la donna. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

"JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti. Il tweet risale allo scorso 3 febbraio. Ma non è stata l'unica... 🔗today.it