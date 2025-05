Papa Leone XIV a Napoli una pizza speciale e la statuina sul presepe

Dopo l’elezione a pontefice del cardinale Robert, Napoli saluta PapaLeone XIV con una pizzaspeciale e la statuina sul presepe. Una pizza margherita ‘speciale’ e la statuina in terracotta con le sembianze di PapaLeone XIV. Così, da SpaccaNapoli a San Gregorio Armeno, pizzaioli ed artigiani del presepe hanno deciso di celebrare, in tempi . 🔗2anews.it © 2anews.it - Papa Leone XIV, a Napoli una pizza speciale e la statuina sul presepe

Cosa riportano altre fonti

"Napoli accoglie con gioia, così come tutto il mondo, la nomina a successore di Pietro di Papa Leone XIV. Che il suo pontificato sia guida di pace e speranza, di comunione tra i popoli. E proprio l'invito alla pace è stato il primo messaggio del nuovo Pontefice.Una pace "umile e disarmante"... 🔗napolitoday.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio. Curiosa figura di "yankee latinoamericano" Prevost, 69 anni, è il primo papa americano. Nato a Chicago da una famiglia di origine francese, è... 🔗today.it

Su questo argomento da altre fonti

Dalla Basilica di Pompei: «A breve una visita di Papa Leone»; Papa Leone XIV, Napoli accoglie con gioia il nuovo Pontefice. Manfredi: “Che il suo pontificato sia guida di pace e speranza”; Quando Papa Leone XIV venne a Napoli: la città celebra il nuovo pontefice; Eletto Papa Leone XIV, festeggia la comunità agostiniana di Napoli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quando Papa Leone XIV venne a Napoli: la città celebra il nuovo pontefice - Gino Sorbillo ha dedicato al neoeletto Papa una pizza speciale, pubblicandone la foto sui social direttamente da Piazza San Pietro ... 🔗internapoli.it

Pizza e statuina presepe, così Napoli saluta Papa Leone XVI - Una pizza margherita 'speciale' e la statuina in terracotta con le sembianze di Papa Leone XIV. Così, da Spaccanapoli a San Gregorio Armeno, pizzaioli ed artigiani del presepe hanno deciso di celebrar ... 🔗ansa.it

Una pizza margherita per papa leone xiv tra arte e tradizione a napoli - A Napoli, pizzaioli di Spaccanapoli e artigiani di San Gregorio Armeno celebrano l’elezione del cardinale Robert Francis Prevost come papa Leone XIV con una pizza margherita speciale e una statuina in ... 🔗gaeta.it