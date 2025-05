Papa le immagini del verbale di accettazione di Leone XIV

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Nelle immagini fornite dalla Santa Sede, il verbale di accettazione del Romano Pontefice e il nome Leone XIV, redatto dal Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con funzione di notaio.mca2sat(Fonte video: Vatican Media)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Papa, le immagini del verbale di accettazione di Leone XIV

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco è arrivato a sorpresa in Piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità. “Buona domenica a tutti. Grazie tante”, ha detto il Pontefice. Bergoglio è stato portato con la sedia a rotelle attraverso le file di fedeli sul sagrato vaticano, poi davanti all’altare per la benedizione.L'articolo Papa Francesco arriva a sorpresa in Piazza San Pietro dopo la messa per il Giubileo degli ammalati: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

“La notte è stata tranquilla, il Papa riposa“. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede nel consueto aggiornamento mattutino sulle condizioni del pontefice che affronta il 24esimo giorno di ricovero al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma. Bergoglio si trova in ospedale dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. 🔗lapresse.it

Suggestive riprese aeree mostrano Piazza San Pietro gremita nel momento in cui viene annunciata l’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV. Le immagini, catturate dall’elicottero della Polizia di Stato, documentano dall’alto la folla in attesa e la comparsa del nuovo Papa sulla loggia centrale della Basilica.L'articolo Eletto il nuovo Papa, migliaia di persone lungo via della Conciliazione: le impressionanti immagini dall’alto proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa, le immagini del verbale di accettazione di Leone XIV

Video Papa, le immagini del verbale di accettazione di Leone XIV ► Video Papa, le immagini del verbale di accettazione di Leone XIV

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il vaticano pubblica l'atto di nomina di Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV; Il cardinale Zuppi: Speravano in me Papa? Prima deve vincere lo scudetto il Bologna; Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei”; Robert Francis Prevost: chi è il nuovo Papa Leone XIV. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Leone XIV, il verbale di accettazione del Romano Pontefice - È stato pubblicato, sull'account X dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice il verbale circa l’accettazione del Romano Pontefice e il nome da lui assunto, redatto dal Maestro del ... 🔗italiaoggi.it

Il vaticano pubblica l'atto di nomina di Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV - La Santa Sede ha diffuso le immagini del verbale di accettazione del cardinale americano alla guida della Chiesa cattolica romana ... 🔗msn.com

Leone XIV, esclusivo: ecco l'atto formale di accettazione del nuovo Papa - In esclusiva per Il Tempo il rogito ufficiale di accettazione del nuovo pontefice redatto dal Maestro delle Cerimonie pontificie ieri pomeriggio, ... 🔗iltempo.it