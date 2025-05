Papa anti-Trump spinto dalla Deep Church Un marxista Il movimento Maga all’attacco

Roma, 9 maggio 2025 – Leone XIV è un "Papaanti-Trump da parte dei globalisti della Curia" ed è "la peggior scelta per i cattolici Maga". Così l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon secondo quanto riportano i media Usa. Bannon, una settimana fa, aveva previsto l'elezione del cardinale Prevost. In una intervista all'anchorman britannico Piers Morgan lo aveva indicato come 'dark horse', un outsider spinto da quei poteri forti che il movimentoMaga individua nei cosiddetti 'Deep State' e 'DeepChurch'.L'elezione di Prevost è stata criticata anche da Laura Loomer, l'influencer cospirazionista di estrema destra molto ascoltata dal presidente Usa, che ha definito Leone XIV un "marxista". "E' anti-Trump, anti-Maga, a favore delle frontiere aperte ed è un marxista convinto come Papa Francesco. 🔗Quotidiano.net

