Pamela Petrarolo legge la lettera scritta dal fratello sparito da due anni

Pamela Petrarolo, ospite a La Volta Buona, ha letto la lettera che suo fratello Manuel ha inviato a suo padre, nella quale diceva di star bene e si scusava per essersi allontanato in quel modo da casa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

L'ex stella di Non è la Rai vive un dramma familiare per la scomparsa del fratello Manuel. Una lettera inattesa e un nuovo appello pubblico riaprono uno spiraglio di speranza.

