Paliano domenica di sport con il campionato nazionale UISP basket in carrozzina

Appuntamento l’11 Maggio a Paliano, ore 11.30 per l' ultimo incontro della seconda fase del campionatonazionaleUISP- basket in carrozzina.Si scontreranno infatti sul campo del palazzetto dello sport della cittadina ciociara l'ASD Futura basket in carrozzina e la Superteam Perugia Bic. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Paliano, domenica di sport con il campionato nazionale UISP basket in carrozzina

