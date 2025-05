Corrado Augias la spara davvero grossa. Nello studio di Otto e Mezzo, Augias commenta l'elezione di Francis Robert Prevost a Pontefice. In queste ore la sinistra sta facendo di tutto pur di incasellare Leone XIV nel campo progressista, e così anche il conduttore de "La Torre di Babele" parla di un Papa che non ha nulla a che vedere con l'America di Trump e soprattutto con la destra.ge:kolumbus:liberoquotidiano:42370921Insomma, il tutto come se la fede fosse un partito. Augias ci va giù duro: "I trumpiani non contano nulla, in questo dibattito non contano nulla e non è giusto perderci tempo". Ma dopo una riflessione sui partiti di destra che a dire della Gruber si fanno "religione parlando di Dio, patria e famiglia", ecco che arriva la sparata pesantissima di Augias: "Questi sono partiti che Carpiscono i voti della bravagente. 🔗Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Augias insulta la destra: "Carpiscono voti sulla brava gente"