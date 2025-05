Ospedale Moscati di Aversa sovraffollamento al pronto soccorso | pazienti su barelle nei corridoi

barelle nei corridoi e pazienti costretti a trascorrere giorni nel prontosoccorso per la mancanza di posti letto. È la fotografia del Moscati di Aversa, dove il sovraffollamento è diventato la norma. A farne le spese sono i malati e il personale sanitario, alle prese con un'emergenza quotidiana che la struttura fatica a contenere.

Grande successo per l'iniziativa solidale della Virtus Aversa targata Evolution Green, che nell'ultima gara casalinga ha portato in scena il tanto atteso Teddy Bear Toss, un gesto di generosità e vicinanza ai più piccoli. Grazie alla straordinaria partecipazione della tifoseria normanna, sono...

Proseguono senza sosta i furti d'auto in via Gramsci, proprio all'esterno dell'ospedale Moscati di Aversa. Un fenomeno ormai quotidiano, che sta esasperando residenti e chi si reca proprio al nosocomio, spesso in situazioni d'emergenza. Aversa, furti fuori dall'ospedale Moscati. I cittadini: "Ci vogliono più pattuglie e controlli" L'ultimo episodio sabato sera: una donna, accorsa al […]

Movida ancora una volta sotto i riflettori ad Aversa. Sabato sera, intorno alle 21.30, piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in teatro di una violenta rissa tra due gruppi di stranieri. A rimanere ferito un ragazzo maggiorenne, di origini egiziane, colpito al volto con un oggetto appuntito. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale "Moscati" per […]

