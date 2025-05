Oroscopo di Paolo Fox del 9 maggio 2025 | Gemelli energico

L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, maggio 10 2025ArieteLa Luna è in risveglio e vi spinge ad abbracciare nuove iniziative. È il momento ideale per dare forma a progetti ambiziosi. Entro i primi di giugno potreste firmare un buon accordo, grazie alla vostra intraprendenza primaverile.ToroPeriodo di sfide e transizioni: siete determinati ma anche un po’ vulnerabili. La vostra energia è messa alla prova, e Marte dissonante può portare tensioni e sfide, anche legali. Tuttavia, non lasciate che queste difficoltà vi distraggano dai vostri obiettivi. Avete bisogno di un amore palpabile, un rifugio sicuro.GemelliLa Luna entra nel vostro segno, portando un’energia travolgente. È il momento perfetto per affrontare sfide quotidiane con rinnovato vigore. Potreste sentirvi oppressi da questioni familiari o sentimentali, ma oggi avete la forza per fare la differenza. 🔗Leggi su Zon.it

