Ora Ghinelli | Menchetti e il bisogno di visibilitã | Ecco i dati sulla refezione scolastica che l' ex grillino ha già ricevuto ma ripetiamo a suo esclusivo vantaggio

Arezzo, 9 maggio 2025 – Ora Ghinelli: Menchetti e il bisogno di visibilitã: "Ecco i datisullarefezionescolastica che l'ex grillino ha già ricevuto ma ripetiamo a suo esclusivovantaggio"“Capiamo l'esigenza del Consigliere Menchetti di entrare in dialogo e in dialettica con il Vicesindaco Tanti su disparati temi così da avere quella che tecnicamente si chiama visibilità a strascico. E' legittimo, è normale e tradisce una esigenza che comprendiamo.Nel dettaglio per quanto riguarda il tema della refezionescolasticaripetiamo al consigliere Menchetti che: 1. sono 4.659 gli utenti che vanno dai 3 ai 13 anni; 2) sono 2.750 i pasti curati ogni giorno; 3) sono 650 le diete personalizzate in particolare per ragioni sanitarie. Abbiamo un nucleo di genitori che svolgono funzioni di controllo redigendo schede di valutazione. 🔗Lanazione.it

