Ora fatemi parlare Anche Jasmine Carrisi rompe il silenzio sulla chiusura di The Couple

“Non capisco.”. Fine improvvisa di The Couple, rompe il silenzioJasmineCarrisi . La figlia di Al Bano era uno dei protagonisti principali dello sfortunato reality show di Canale 5. Dopo la decisione di Mediaset di interrompere all’imporvviso la messa in onda del programma e di rispedire a casa tutti i partecipanti, c’era attesa per conoscere quale sarebbe stata la reazione di Jasmine. Una volta fuori, i partecipanti, ignari degli ascolti poco incoraggianti, sono apparsi tutti un po’ disorientati, ma comunque felici per l’esperienza vissuta. Il rimo a parlare, ieri, è stato Pierangelo Greco con una diretta Instagram, seguito da Manila Nazzaro e Stefano Oradei che hanno affidato il loro saluto alle storie sui social. Oggi, invece, è toccato a JasmineCarrisi e Brigitta Boccoli. Per Jasmine, in particolare, The Couple rappresentava la prima vera esperienza televisiva, al di là di qualche apparizione da bambina accanto ai genitori. 🔗Caffeinamagazine.it

Gli ultimi giorni non sono stati facili per Jasmine Carrisi, in corsa a The Couple con Pierangelo Greco. La ragazza si è confidata con il suo compagno di squadra, non riuscendo a trattenere le lacrime in un momento di sconforto, ma la sua reazione non le è stata d'aiuto: "Sei l'unico con cui parlerei, non puoi dirmi che devo divertirmi".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Conosciamo meglio una delle concorrenti in gara del nuovo reality show di Canale 5, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi! 🔗comingsoon.it

Pierangelo Greco, famoso nel mondo dei social, è un abile professionista del settore make-up e beauty. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia professionale!Leggi anche: Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Lorendana Lecciso, e l’ex fidanzato “diventato” gayOriginario del Salento, Pierangelo Greco ha lasciato il suo territorio giovanissimo per trasferirsi a Roma, inseguendo la sua passione per il make-up. 🔗donnapop.it

