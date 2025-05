Occupazioni abusive a San Faustino | Il tempo dei prepotenti e violenti è finito Ater continua la battaglia

"Il nostro obiettivo è, da sempre, quello di ripristinare la legalità: gli interventi di stamani nelle case occupate nel quartiere San Faustino di Viterbo vanno esattamente in quella direzione". Così il presidente Ater, Diego Bacchiocchi, interviene sull'operazione a cinque immobili popolari... 🔗 viterbotoday.it

Proseguono le operazioni legate allo sgombero delle case popolari occupate nel quartiere San Faustino di Viterbo. Da questa mattina, 5 marzo, gli ex inquilini hanno la possibilità di recuperare i mobili e gli oggetti più pesanti, che non erano riusciti a portare via il 27 febbraio. Il tutto si... 🔗viterbotoday.it