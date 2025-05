Nuova diga in arrivo altri 300 milioni di euro

Il ministero dei Trasporti ha dato il via libera a oltre 300 milioni di euro in più per il progetto della Nuovadiga foranea del porto di Genova. A rivelarlo è stato il governatore e commissario straordinario Marco Bucci dopo essere stato a Roma.D'Angelo (Pd): "Bucci smentisce Bucci. I soldi.

L'orizzonte del 2026 come previsto all'inizio, ma anche quello del 2027, sembrano allontanarsi per quanto riguarda la data di conclusione dei lavori per la nuova diga foranea del porto di Genova. A svelarlo sarebbe il Consorzio Pergenova Breakwater, guidato da Webuild secondo cui l'opera...

