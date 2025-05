Nouvelle-Aquitaine | la Francia che non ti aspetti tra vigne dune e meraviglie senza tempo

Quando si parla di Francia, il pensiero corre veloce a Parigi, alla Provenza o alla Costa Azzurra. Ma c’è un’altra Francia, più vasta, sorprendente e autentica, che si estende a sud-ovest con la potenza quieta dei suoi paesaggi, la ricchezza del patrimonio culturale e una filosofia di vita che sa di lentezza, convivialità e rispetto per la natura: è la Nouvelle-Aquitaine. Con i suoi 84.038 km², questa è la regione più estesa di Francia, un mosaico eterogeneo fatto di oceano e vigneti, città d’arte e borghi fuori dal tempo, grotte preistoriche e isole incantate. È stata presentata recentemente a Milano e Torino in un evento che ha svelato le tante anime di un territorio che nel 2025 promette esperienze straordinarie.Bordeaux, cuore pulsante di cultura e vino Non si può parlare di Nouvelle-Aquitainesenza partire da Bordeaux regina del vino ma anche città dinamica, elegante e vivace. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nouvelle-Aquitaine: la Francia che non ti aspetti tra vigne, dune e meraviglie senza tempo

Ne parlano su altre fonti

Francia riconosce la Palestina, a giugno sarà il 148esimo stato su 194 a legittimarla, il 75% dei paesi membri ONU a favore - Tra i paesi che non riconoscono la Palestina anche gli altri membri del G7, USA, Italia, Canada, Giappone, Germania e Regno Unito Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la Francia riconoscerà la Palestina come Stato "nei prossimi ...

Francia, Marine Le Pen: ricorso anche a Corte giustizia diritti umani (Cedu) - Roma, 1 apr. (askanews) – Marine Le Pen intende percorrere “ogni strada possibile” per fare “appello” dopo la sentenza del tribunale di Parigi che l’ha condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici e che le sbarrerebbe così la strada ...

"Insurrezione popolare": la Francia piomba nel caos? - La Francia si ritrova in un cul de sac, e la colpa è (anche) della condanna di Marine Le Pen. Par di leggere le cronache dell'Italia di Tangentopoli, quella travolta dall'ebbrezza manettara.

Weekend a Valencia: dall’Oceanografico al Giardino del Turia

Video Weekend a Valencia: dall’Oceanografico al Giardino del Turia Video Weekend a Valencia: dall’Oceanografico al Giardino del Turia

Ne parlano su altre fonti

Quant’è cool Bordeaux, capitale mondiale del vino e modello di vivibilità; Emilia-Romagna e Nouvelle Aquitaine sempre più vicine: firmato un nuovo accordo con la regione francese; La Francia paga le navi delle ONG per portare i migranti in Italia; Classe emiliana vince premio internazionale con cortometraggio in lingua tedesca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tutto il bello e il vario della Nouvelle-Aquitaine - È la regione più estesa del Paese ricca di paesaggi e luoghi molti diversi tra di loro. Si va dalla regione vinicola di Bordò alla Costa atlantica, dal Cognac ai Pirenei, da Limoges alla Dordogna e ai ... 🔗ilsole24ore.com

Francia - Aspetti fisici - La Francia è chiamata "Hexagon" per la forma del suo territorio. Il lato nord-est confina con Belgio, Lussemburgo e Germania. È l'unica parte che non ha confini naturali, cioè i confini non ... 🔗skuola.net