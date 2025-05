Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa, una ricorrenza simbolica che celebra l’unità del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale. In questa data, un gruppo di intellettuali italiani ha lanciato una campagna online e offline per “rompere il silenzio su Gaza”. L’invito è a esprimere il proprio dolore attraverso contenuti social, iniziative pubbliche e gli hashtag #ultimogiornodiGaza e #Gazalastday.L’iniziativa si presenta come un atto collettivo di lutto e consapevolezza. Ma a me sembra l’ennesima performance simbolica che dice poco e serve ancora meno. Questa non è una presa di posizione. È un rituale d’espiazione per coscienze europee in crisi d’immagine e di senso.L’hashtag #ultimogiornodiGaza è il sintomo perfetto di questa retorica tossica: non è l’ultimo giorno per Gaza. Gazavive. 🔗Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non è l’#ultimogiornodigaza. Gaza vive e questo trend mi offende